На Среднем Урале стали чаще тонуть дети

В Свердловской области увеличилось число трагических инцидентов на водоемах. Всего за два месяца – июнь и июль – во время купания утонули 33 человека, в том числе 8 детей. Большинство детских смертей случилось по недосмотру родителей, сообщил сегодня на пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам управления МЧС региона Алексей Морозов.

«С начала лета было зарегистрировано 40 происшествий на воде. К сожалению, мы видим существенный рост детских гибелей: в прошлом году было 4 случая, в этом – уже 8. Можно смело сказать, что все трагедии случились по вине родителей. Взрослые отвлекались и не наблюдали за детьми, когда те прыгали с подмостков или ныряли в воду. Были у нас и неоднократные случаи спасения детей, когда все закончилось благополучно. 70% утонувших взрослых – это люди, которые купались в пьяном состоянии. Также есть случаи гибели рыбаков и туристов на сплаве. Тут беда одна – они не используют спасательные жилеты. Особенно часто этим грешат рыбаки, которые выходят на водоем в одноместной легкой лодке в плохую погоду. Лодка может перевернуться, а тяжелая снасть потащит на дно», – отметил спасатель.

Этим летом порядка 20 рыбаков были оштрафованы за отсутствие спасательных средств. Кроме того, во время рейдов МЧС в прибрежных зонах к административной ответственности привлечены 217 человек. «Во время рейдов часто наблюдалась картина, что родители и дети отдыхают отдельно сами по себе. 67 человек были привлечены к ответственности за оставление без надзора детей. Если бы не проводились рейды, случаев детских гибелей на воде, возможно, было бы больше», – заявил Алексей Морозов.

Он подчеркнул, что в Свердловской области работают шесть пляжей, признанных МЧС безопасными. В этих местах отдыха есть пункт спасателей, а территория расчищена от мусора. Морозов также сообщил, что сотрудники МЧС регулярно проводят уроки безопасности с детьми в летних лагерях. С начала лета в таких занятиях приняли участие более 3,5 тысячи школьников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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