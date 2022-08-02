Нырнул и потерял сознание: на реке Бугалыш утонул 15-летний подросток (ФОТО)

В Красноуфимском районе на реке Бугалыш утонул 15-летний мальчик. Он пришел купаться с друзьями, нырнул, потерял сознание и захлебнулся. Подростки не смогли самостоятельно спасти друга. Прибывшие на место спасатели достали мальчика из воды, но он был уже без признаков жизни.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что всего с начала лета на водоемах региона случилось 58 происшествий, в которых утонули 39 человек, из них 9 детей. Спасти удалось 68 человек.

«В очередной раз напоминаем, что купание разрешено и может быть безопасным только на освидетельствованных пляжах, где проверено дно и организовано дежурство спасателей. Купание на необорудованных пляжах опасно для жизни. Резкое изменение температуры при входе в воду может вызвать судороги и даже сердечный приступ, что неминуемо приведет к беде, а усугубить ситуацию может употребление алкоголя», – предупреждают в МЧС.

В непроверенных местах могут оказаться твердые и острые предметы, подводные течения и водовороты. Как ранее писал «Новый День», в этом году в Свердловской области стали чаще тонуть дети. Все 9 смертельных случаев произошли по недосмотру родителей. Дети при купании должны быть одеты в специальные жилеты и нарукавники, но даже экипированных детей нельзя оставлять без присмотра ни на секунду.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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