Самокатчика арестовали на 10 суток за пьяную езду

В Екатеринбурге на 10 суток арестован 59-летний водитель электросамоката. Его остановили сотрудники ГИБДД вчера вечером на ВИЗе – оказалось, что мощность транспортного средства больше 250 Вт, что приравнивает его к мопеду. Водительских прав у мужчины не оказалось, более того, при проверке документов выяснилось, что ранее его лишили их. Кроме того, инспекторы уловили запах спиртного от самокатчика, но от освидетельствования он отказался.

В итоге нарушителя отвезли в Верх-Исетский суд, который и постановил, что мужчина должен понести наказание за то, что не выполнил требования части 2 статьи 12.26 КоАП РФ о прохождении медосвидетельствования.

«Госавтоинспекция напоминает, что персональный электротранспорт с двигателем мощнее 250 Вт и скоростью до 50 км/ч считается мопедом, для управления которым необходимо иметь водительское удостоверение категории «М». Если водитель такого транспортного средства нарушает ПДД, то к нему применяются санкции, предусмотренные главой 12 КоАП РФ для водителей», – напомнили в пресс-службе управления ГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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