Екатеринбуржец получил 200 часов исправительных работ за то, что пьяным катался на самокате

В Екатеринбурге 22-летний местный житель приговорен к 200 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 года 6 месяцев за то, что ездил на самокате пьяным.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, молодой человек был осужден по ч. 1 ст.264.1 УК РФ. Она применяется к тем, кто был пойман пьяным за рулем, а в прошлом уже был подвергнут административному наказанию за отказ проходить медицинское освидетельствование.

Октябрьский райсуд Екатеринбурга установил, что 11 июля 2022 года в 01:40 фигурант катался на электросамокате марки Kugoo по Сибирскому тракту. Молодой человек был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД, у него было установлено состояние алкогольного опьянения.

Ранее его уже ловили пьяным, при этом он отказывался от прохождения медосвидетельствования. В июле 2021 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Однако злоумышленник на путь исправления не встал и должных выводов для себя не сделал, отметили в прокуратуре.

Как уже сообщал «Новый День», в июле на 10 суток был арестован другой пьяный самокатчик – 59-летний мужчина. Его остановили сотрудники ГИБДД вечером на ВИЗе. Прав у мужчины не оказалось, более того, при проверке документов выяснилось, что ранее его лишили их. Кроме того, инспекторы уловили запах спиртного от самокатчика, но от освидетельствования он отказался. В итоге нарушителя отвезли в Верх-Исетский суд, который и постановил, что мужчина должен понести наказание за то, что не выполнил требования части 2 статьи 12.26 КоАП РФ о прохождении медосвидетельствования.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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