«Снова горим»: мэр Березовского подозревает, что в округе орудуют поджигатели

Вблизи поселка Солнечного в Березовском городском округе снова начались природные пожары. Глава муниципалитета Евгений Писцов подозревает, что действуют поджигатели.

«На сей раз есть подозрения на умышленные поджоги – выраженные очаги горения, возникающие в разные дни в разных местах, когда погодные условия не предполагают самовозгорания. Вчера были обнаружены два очага, сегодня еще один свежий», – написал он в своем телеграм-канале.

Писцов сообщил, что к тушению приступили вчера силами авиабазы охраны лесов и минприроды. К поиску возможных поджигателей подключились егеря и участковые. Тех, кто что-то знает о поджигателях, мэр просит сообщить об этом участковому либо в ЕДДС по телефонам: 112, 4-12-00.

Добавим, сегодня утром в ДИПе сообщили, что все лесные пожары в области потушены. Днем ранее специалисты ликвидировали три очага в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и городского округа Богданович.

С 15 апреля в области начался пожароопасный сезон. В сухую ветреную погоду риск возникновения пожаров возрастает. Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 8-800-100-94-00. Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, немедленно принимаются меры для ликвидации пожара. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру «112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Березовский, Елена Владимирова

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