Под Березовским тушат лесной пожар

В нескольких километрах от Березовского горит лес. Площадь пожара – 9 га, сообщает уральская Авиалесоохрана.

Ранее мэр города Евгений Писцов сообщал, что в округе действуют поджигатели. «Есть подозрения на умышленные поджоги – выраженные очаги горения, возникающие в разные дни в разных местах, когда погодные условия не предполагают самовозгорания. Вчера были обнаружены два очага, сегодня еще один свежий», – заявил он в прошлую пятницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»