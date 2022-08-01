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Понедельник, 1 августа 2022, 14:16 мск

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Под Березовским тушат лесной пожар

В нескольких километрах от Березовского горит лес. Площадь пожара – 9 га, сообщает уральская Авиалесоохрана.

Ранее мэр города Евгений Писцов сообщал, что в округе действуют поджигатели. «Есть подозрения на умышленные поджоги – выраженные очаги горения, возникающие в разные дни в разных местах, когда погодные условия не предполагают самовозгорания. Вчера были обнаружены два очага, сегодня еще один свежий», – заявил он в прошлую пятницу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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