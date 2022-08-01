На Урале объявлена высокая пожарная опасность

В Свердловской области в ближайшую неделю сохранится высокая пожарная опасность, а на юге региона – чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии.

Напомним, сейчас горят леса на площади 9 га под Березовским.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в регионе в ближайшие дни установится сухая и жаркая погода, в выходные днем воздух будет прогреваться до +30 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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