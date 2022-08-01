Синоптики рассказали о возвращении 30-градусной жары

На Урал вернется 30-градусная жара, рассказали в Гидрометцентре России. Хотя начало недели оказалось прохладным – сейчас в Екатеринбурге только +19 градусов, уже в ближайшие выходные ситуация изменится.

Потепление начнется со вторника – завтра ожидается до +24 градусов днем, в среду – до +26 градусов, в четверг будет +27, а в пятницу +29. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +30. Причем все дни кроме первого и последнего на этой неделе будут солнечными. Осадки возможны только сегодня. По ночам будет стабильно прохладно – около +13…+14 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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