Люди – на 7 млрд, компании – на 300. В Уральском ГУ Банка России назвали суммы кредитных каникул

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин рассказал, насколько популярны в регионе оказались кредитные каникулы и реструктуризация кредитов после того, как вышел федеральный закон, позволяющий снизить нагрузку. Он, напомним, предоставляет возможность сделать перерыв в платежах для граждан, чей доход снизился на 30%, а также субъектам малого и среднего бизнеса, кто пострадал от санкций, дали право реструктуризировать задолженности по тем кредитам, которые были взяты по большим ставкам.

По его данным, по части представителей МСБ было реструктурировано кредитов на сумму более 18 миллиардов рублей, это более 9% кредитного портфеля этой категории заемщиков. Крупные предприятия реструктуризировали долгов на 291 миллиард, что составило порядка 30% от общего размера кредитного портфеля. «Сумма кредитных каникул по населению – более 7 млрд руб – это 1% от кредитного портфеля», – сказал Коровин.

Он напомнил, что до 30 сентября сохраняется возможность воспользоваться инструментом кредитных каникул, однако сейчас спрос уже невелик – основной поток обращений был весной.

Екатеринбург, Елена Сычева

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