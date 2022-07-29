После снижения ключевой ставки бизнесмены стали массово брать кредиты

В июле свердловский Фонд поддержки предпринимательства выдал 200 миллионов рублей малому и среднему бизнесу – рекордную сумму за все время. По мнению и. о. директора Анны Вяткиной, причиной ажиотажа стало снижение ключевой ставки до 8%.

«Мы выдаем займы по ключевой ставке. И за июль выдали рекордное количество займов за все время существования фонда – на сумму 200 миллионов рублей. Всего с начала года выдано кредитов на 706 миллионов, – рассказала Анна Вяткина. – Видим, что и коммерческие банки стали активнее кредитовать бизнесменов. Мы выдаем поручительства, всего с начала года их выдали 305. Под эти гарантии бизнесмены взяли кредитов на 4 миллиарда рублей».

По данным заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Сергея Коровина, кредитный портфель бизнеса в 2022 году в целом увеличился. «Если смотреть год к году, по состоянию на 1 июня кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 30%, крупного бизнеса – на 3%», – отметил Коровин.

Напомним, в этом же году предприниматели активно обращались и за кредитными каникулами, и за реструктуризацией займов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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