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Пятница, 29 июля 2022, 14:46 мск

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Власти рассказали, чем могут помочь экспортерам, страдающим от крепкого рубля

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин признал, что компаниям-экспортерам в условиях окрепшего рубля приходится сложнее, чем импортерам. Поэтому для них усиливают меры поддержки. Из областного бюджета на поддержку экспорта по уже заключенным контрактам потратили более 2 миллиардов рублей за полгода – это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Как ранее писал «Новый День», крупнейшие российские предприятия-экспортеры рассказывают о глобальных сложностях, с которыми они столкнулись в связи с укреплением рубля, а также с выходом на новые каналы продаж. Чтобы освоить рынки на Востоке, в Каспийском регионе и даже в Африке, требуется совершенно иная логистика, строительство инфраструктуры и так далее.

«Экспортерам да, сложнее, законы экономики никто не отменял, – подтвердил Дмитрий Ионин, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Поэтому мы говорим о том, чтобы усиливать для них меры поддержки. Объем поддержанного экспорта по заключенным контрактам в этом полугодии составил более 2 миллиардов. Для сравнения: в прошлом году за этот период было около 1 миллиарда рублей».

В качестве примера поддержки экспортеров в сфере малого и среднего бизнеса Ионин привел частичную компенсацию транспортных расходов. Через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (центр поддержки экспорта) предприниматель может возместить до 80% трат на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, сортировку.

«Мы можем философствовать на макроэкономические темы, но мы действуем в тех условиях, которые есть, как действовали и в условиях, когда ключевая ставка летала туда-сюда. Наша задача – докручивать поддержку экспортеров, если для них позиция рубля проблемная», – прокомментировал Дмитрий Ионин.

И.о. директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина рассказала, что чаще всего в Центр поддержки экспортеров обращаются предприниматели с просьбой помочь найти контрагентов в незнакомой стране.

«Всего в центре в качестве клиентов – порядка 500 малых и средних компаний-экспортеров. Структура их контрактов поменялась. По приросту объемов экспорта вышел на первое место Узбекистан, также – Азербайджан и Армения. По итогам первого полугодия контракты заключались с Бангладешем, Индонезией, Китаем, Монголией, Таджикистаном и другими странами», – рассказал Анна Вяткина.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты назвал и другие меры поддержки, которые могли бы существенно облегчить жизнь компаниям-экспортерам. «Что может сделать государство? Наверное, не бороться с курсом рубля, это сложная материя. Чтобы помочь экспортерам и не усложнять жизнь импортерам, можно сдерживать цены на энергоносители, на транспортные тарифы и логистику», – отметил Андрей Беседин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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