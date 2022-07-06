«Идем на работу как на войну». На «Иннопроме» рассказали, как крепкий рубль ломает российский экспорт

Санкционный кризис коснулся не только импорта в Россию. Серьезные проблемы испытывают отечественные компании-экспортеры, которые пытаются осваивать новые рынки на Востоке, в Каспийском регионе и даже в Африке. На тематической сессии выставки «Иннопром» эксперты обсудили, с какими рисками сталкивается российский бизнес и почему крепкий рубль – это плохо.

Панельную дискуссию «ВЭД-2022: Новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров» открыл заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов. Он заявил, что России сейчас открыты огромные рынки для сбыта продукции, в том числе в Латинской Америке и Африке. Также государство делает ставку на Евразийскую кооперацию.

«Недавно был саммит БРИКС, и мы также обсуждали переход на расчеты в альтернативной валюте. Уход от доллара необходим, это понимают многие политики и эксперты в мире. Это гарантия государственной безопасности и нормальной торговли. Эти процессы надо ускорять», – отметил Долгов.

Впрочем, не все спикеры согласились с такой точкой зрения. Представитель компании «Русал» Олег Вайтман, отвечающий за связи с госорганами, призвал «не изобретать велосипед» с валютными расчетами.

«Основная проблема экспорта сейчас – это гиперкрепкий рубль. Дело ведь не в новых рынках. С учетом транспортного плеча сегодня ты ничего и никуда не можешь привезти хотя бы с нулевой рентабельностью – при таком курсе рубля. Надо стимулировать отток валюты из страны и снимать ограничения по импорту. Вторая проблема – логистическая. Исторически так сложилось, что огромные товарные потоки были направлены в Европу. Сейчас они идут на Дальний Восток, и здесь наша инфраструктура не выдерживает: ни железные дороги, ни погранпереходы, ни порты. На наш взгляд, ситуация с санкциями крайне долгосрочная, поэтому нужно развивать инфраструктуру. Необходим как минимум еще один железнодорожный погранпереход в Китай. […]

Что еще важно отметить. Есть некая иллюзия, будто нас ждут на других рынках. Это не так, потому что там потребности уже кем-то закрыты. И приходя на новые рынки, ты вынужден демпинговать. Если речь идет о технологической продукции, то здесь необходимо годами выстраивать работу с клиентами. Потому что есть длительная процедура аккредитации и сертификации, так как конечному потребителю критически важно стабильное качество [продукции]. Поэтому просто вскочить, прибежать и сказать: «Берите, у меня дешевле» – этот прием не работает. […] Резюмируя вышесказанное: надо продлить меры государственной поддержки, ослабить курс рубля, хотя бы довести до диапазона 75-80 рублей [за доллар], накачивать ликвидность предприятий и развивать инфраструктуру в восточном направлении на средний и длительный срок», – выступил Вайтман.

Директор по региональному развитию крупнейшей в стране логистической компании РУСКОН Владимир Костяков признался: «Каждый день мы идем на работу как на войну». По его словам, сейчас 50% экспорта поставлено на паузу из-за высокого курса рубля. У компании с мая висят заказы, так как экспортеры ждут, когда российская валюта подешевеет. Ситуация с погранпереходами складывается, как выразился Костяков, «жуткая». Восточный полигон загружен на 100%. Накопление контейнеров на границе началось еще во время пандемии, а санкции только усугубили проблему. При этом основной запрос российских экспортеров сейчас связан с перевозкой товаров в Индию, Дубай, в меньшей степени – в Иран и Южную Африку.

Еще один вызов, с которым столкнулись все российские бизнесмены после 24 февраля, – задержка финансовых транзакций и сложность получения кредитов. Исполнительный вице-президент «Газпромбанка» Дмитрий Исаев пояснил, как ситуация выглядит с точки зрения банкиров: «Банки испытывают методологические трудности. Раньше клиенты приходили с понятной схемой бизнеса. Сейчас все логистические цепочки ломаются. Приходит в банк предприниматель и [чтобы получить кредит] предлагает какие-то фантастические вещи. Банк должен погрузиться в эти логистические тайны, которые и сам клиент не хочет раскрывать, потому что боится, что снова поломается логистика. И все это еще накладывается на ФЗ-115 «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма», который банки обязаны жестко соблюдать. А сейчас, знаете, каждая вторая сделка может трактоваться как – тут я поставлю многоточие. Так что все это не добавляет скорости принятия решения по сделкам. Нужен какой-то аналитический механизм, чтобы снизить риски».

Один из предпринимателей в зале поинтересовался, почему сейчас перевод денег за рубеж занимает от двух недель и больше. «Да, есть такая проблема. Банки и раньше при зарубежном переводе смотрели каждую купюру. Но сейчас банк-корреспондент боится еще больше, потому что помимо закона об отмывании денег теперь еще есть страх попасть под вторичные санкции. Так что вам еще везет, если перевод длится две недели», – ответил Исаев.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Мария Глухова отметила, что со стороны государства нужна поддержка в открытии новых коридоров для экспорта, а также помощь в страховании российских грузов. Также эксперт считает, что у бизнеса, который получает бюджетное субсидирование, должно быть право на риск. «Крайне сложно объяснить проверяющим органам, почему на новых рынках процент неудач у экспортеров будет выше, чем на традиционных. Риск – это объективная реальность. Если не дать право на ошибку, выходить бизнесу на новые направления будет намного сложнее», – добавила вице-президент РСПП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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