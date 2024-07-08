«УГМК-Застройщик» рассказал о развитии Шерегеша: новые отели, бассейны, беговые лыжи (ФОТО)

На одном из самых популярных российских горнолыжных курортов России – Шерегеше – вырастет номерной фонд и появится инфраструктура для занятий беговыми лыжами. Проект выполняет «УГМК-Застройщик», стратегическим партнером которого стал Сбер. Соглашение о финансировании затрат по строительству четвертого блока горнолыжного курорта «Шермонт» сегодня подписали генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Алексей Чванов. «Проект развития курорта в целом рассчитан до 2042 года. Там сформировано практически 30 локаций. Возможно, в этом году уже будет новая канатная дорога. Будет формироваться инфраструктура, весь ансамбль должен быть настроен на гостей. Это очень хороший органичный проект», – подчеркнул г-н Чванов.

Евгений Мордовин рассказал, что новая гостиница будет состоять из 330 номеров. «Сегодня мы строим две гостиницы. В каждой будет 120 номеров. И приступаем к строительству третьей гостиницы. Четвертая будет строиться с проектным финансированием Сбербанка, потому что нашим покупателям, особенно тем, которые находятся за границами Кемеровской области, за границами Урала, важно получить ипотеку, важно заключать сделки по договорам долевого участия в строительстве. Соответственно, мы предлагаем такую финансовую услугу. У нас есть уже очень большой опыт в финансировании портфелей. Кредитный портфель со Сбером у нас превышает 40 миллиардов рублей», – напомнил Евгений Мордовин.

Также он отметил заинтересованность «УГМК-Застройщика» в работе со Сбером по программе господдержки туристической отрасли. «Это строительство и отелей, и подъемников. Я думаю, что в следующем году мы уже сформируем свои взаимоотношения и сможем реализовать некоторые проекты по этим программам», – сказал он.

По словам Мордовина, реализация проекта в целом благоприятно скажется на развитии массового внутреннего туризма. «Сейчас в Геш приезжает порядка 2-2,5 млн туристов в год. При этом номерной фонд гостиниц составляет лишь 2,5 тысячи номеров. Это отели с небольшим фондом. Самая большая гостиница – 64 номера. И чем меньше гостиница, тем выше себестоимость ее обслуживания и, соответственно, выше стоимость номера для туриста. Мы строим гостиницы с номерным фондом по 300 номеров. Они дадут увеличение номерного фонда на 1200 номеров. По сути, плюс 50% от существующего номерного фонда Шерегеша. Конечно, вывод на рынок такого количества позволит снизить цены и стоимость проживания», – отметил г-н Мордовин.

Также он рассказал, что фишкой нового проекта станет наличие подъемника в радиусе всего 50 метров от гостиницы, а также бассейнов, фитнеса, ресторанов, караоке. Кроме того, Шерегеш будут развивать и как центр занятий беговыми лыжами. «Все те компетенции, которые у нас сегодня есть в сфере гостеприимства, будут реализованы. И, конечно, большой драйвер роста – развитие курорта для тех людей, которые не катаются на горных лыжах и на бордах. Количество людей, которые занимаются беговыми лыжами, кратно больше», – напомнил представитель «УГМК-Застройщик».

Екатеринбург, Елена Сычева

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