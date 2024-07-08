Начал работу «Иннопром-2024» (ФОТО)

В Екатеринбурге прошли первые мероприятия деловой программы выставки-форума «Иннопром», официальным партнером которого в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.

Тема выставки – «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Делегацию ОАЭ возглавляет министр промышленности и передовых технологий Султан Аль-Джабер. Вместе с ним на Урал приехали более 100 бизнесменов и представителей правительства государства. Экспозиция ОАЭ занимает 1000 кв. м, на ней представлена продукция более 30 компаний в сфере логистики, IT, медицины, фармацевтики, энергетики.

Сегодня на выставке многолюдно, здесь работают не только участники, но и представители правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Завтра в «Экспо-центре» ждут премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поэтому вход на выставку будет ограничен.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дарья Деменева

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