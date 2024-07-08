Экологичный «Урал» на электрогибридном двигателе показали на «Иннопроме» – его собрали за год (ФОТО)

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» можно увидеть тестовый образец грузовика «Урал» с электрогибридным двигателем. Соглашение о создании подписали автопроизводители с компанией «Россети Урал» год назад, на выставке 2023 года. Теперь образец готов – и вскоре начнутся полевые испытания.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе энергокомпании, машина отправится в Челябинскую область. Там она будет обкатана в городских и сельских условиях, а также протестирована в лесополосах. Следующим шагом планируется разработка вездеходного шасси для передвижения по труднодоступным территориям, куда на обычном транспорте работникам «Россетей» не добраться.

Тестовая эксплуатация продлится не меньше полугода – важно, чтобы машину смогли протестировать в разных погодных и температурных условиях. Помимо «субъективных» отзывов бригад, которые будут тестировать ее, данные по итогу тестов соберет и техника – машина оборудована датчиками. Сначала за рулем будет водитель-испытатель от завода-производителя. После проведения испытаний и в случае их успеха управлять «Уралами» на электротяге будут уже обычные водители «Россетей» – коробка передач у грузовика автоматическая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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