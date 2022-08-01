День ВДВ в Екатеринбурге начнется с молебна и митинга

В Екатеринбурге в честь Дня Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа, состоится несколько мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, праздничная программа начнется в 8:00 молебном в честь пророка Ильи в Храме-на-Крови. В 8:30 ветераны-десантники приглашаются на набережную городского пруда к ККТ «Космос», там в 9:15 будут проходить показательные прыжки спортсменов-парашютистов. В 9:45 стартует праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов.

Организатором праздника выступают Свердловская областная организация имени Героя СССР Юрия Исламова и общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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