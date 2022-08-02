«Купаться в фонтане опасно»: в День ВДВ Роспотребнадзор сделал спецзаявление

В День ВДВ свердловское управление Роспотребнадзора напомнило, что городские фонтаны не предназначены для купания. Это может быть опасным для здоровья.

Специалисты ведомства пишут в своем официальном телеграм-канале, что в фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний. «Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – предупреждают санврачи. Кроме того, купальщиков может ударить током, ведь ко многим фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки. Да и вода в фонтанах не очищается как в бассейнах.

Напомним, сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. Официально в программе праздника – молебен в честь Ильи-пророка, показательные прыжки спортсменов-парашютистов, шествие и митинг у мемориала «Черный тюльпан». Тем не менее, неофициально День ВДВ у многих ассоциируется с купанием в фонтанах.

Добавим, сегодня днем в Екатеринбурге ожидается до + 23, без осадков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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