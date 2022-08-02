В Екатеринбурге перекроют центральные улицы для забега «Европа – Азия»

В Екатеринбурге после двухлетней паузы вновь пройдет легкоатлетический марафон «Европа – Азия». Массовый забег состоится 7 августа по центральным улицам города. Движение транспорта на маршруте будет закрыто.

Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, с 6 часов утра 6 августа до 21 часов 7 августа будет перекрыта нечетная сторона улицы Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей Молодежи.

В день забега, 7 августа, планируются перекрытия:

– с 6:00 до 15:00 по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

– с 8:00 до 11:00 по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Мира; по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина;

– с 08:00 до 15:00 по проспекту Ленина, от улицы Репина до улицы 8 Марта; по улице Репина, от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева; по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова; по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля; по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина; по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов; по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до трассы Пермь – Екатеринбург.

На всех указанных участках будет запрещена парковка. Кроме того, в день марафона с 8 до 16 часов не будут продавать алкоголь на улицах Бориса Ельцина и частично на улице 8 Марта и проспекте Ленина.

На марафоне «Европа – Азия» будет несколько дистанций: 1520 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, 42,2 километра, а также детский забег – 800 метров. Лимит участников – 5 тысяч человек. Организаторы отмечают, что массовый забег проводится в строгом соответствии международным стандартам. Добавим, что 7 августа в Екатеринбурге ожидается жаркая погода с температурой воздуха +29 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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