Трассу Пермь – Екатеринбург перекроют ради бегунов

В воскресенье, 7 августа, в Екатеринбурге пройдет марафон VII Международный «Европа – Азия». Спортсмены и любители будут бежать по центральной и исторической части города, но отрезок пути пройдет и по федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург. На 344-м километре этой трассы находится обелиск «Европа-Азия», финальная точка бегового маршрута. Движение по дороге перекроют.

Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», с 9:30 до 14:00 будет перекрыто обратное направление трассы (в сторону Перми) на участке с км 352 – по км 343. Объезд перекрытого отрезка федеральной трассы будет возможен по Старомосковскому тракту, выезд через Объездную автомобильную дорогу Екатеринбурга (съезд расположен на км 352 трассы Р-242, возвращение на федеральную трассу – через Старые Решёты – км 337).

В Екатеринбурге центральные улицы будут перекрывать с самого утра. «Новый День» ранее писал, где нельзя будет проехать:

– с 6:00 до 15:00 по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

– с 8:00 до 11:00 по проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Мира; по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской; по улице Царской, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина;

– с 08:00 до 15:00 по проспекту Ленина, от улицы Репина до улицы 8 Марта; по улице Репина, от проспекта Ленина до нечетной стороны улицы Татищева; по нечетной стороне улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова; по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля; по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина; по улице Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов; по четной стороне улицы Металлургов, от улицы Репина до трассы Пермь – Екатеринбург.

На марафоне «Европа – Азия» будет несколько дистанций: 1520 метров, 3 километра, 10 километров, 21,1 километра, 42,2 километра, а также детский забег – 800 метров. Лимит участников – 5 тысяч человек. Организаторы отмечают, что массовый забег проводится в строгом соответствии международным стандартам. Планируется, что участие примут более 6 тысяч человек, в том числе бегуны из Казахстана, Белоруссии, Китая, Вьетнама.

Добавим, что 7 августа в Екатеринбурге ожидается жаркая погода с температурой воздуха +29 градусов.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»