Без алкоголя, с перекрытиями и одним фейерверком. Каким будет День города

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении празднования Дня города. Его начнут праздновать уже с 6 августа, но основные события пройдут, по традиции, в третью субботу последнего месяца лета, 20 августа.

Праздник начнется с церемонии открытия Дня города на площади 1905 года в 10 часов утра, в это же время на улице 8 Марта пройдет безымянный спортивный праздник, а также молодежные турниры на берегу Исети (на участке от Куйбышева до Малышева).

В 11 часов на проспекте Ленина откроется выставка ретроавтомобилей, а в Литературном квартале начнется детский праздник. С 11 часов на Октябрьской площади и площади 1905 года будут идти концерты – вплоть до 22:30.

В полдень чиновники, политики и другие важные персоны возложат цветы к памятнику отцам-основателям города, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. В 12:00 за ККТ «Космос» откроется танцевальное пространство DancEkb, в парке Маяковского начнется фестиваль «Лица улиц», а в Преображенском парке в Академическом – фестиваль «Добрососедство».

В 13:00 на Плотинке начнется Городская свадьба, а у памятника «Битлз» на берегу Исети – концерт «Битлз с тобой, Екатеринбург!».

В 17:00 на улице Вайнера пройдет мероприятие Rock Museum.

В 21:00 на набережной Городского пруда начнется городская дискотека.

В 22:30 на Макаровском мосту устроят светомузыкальное представление, а в 22:40 на Плотинке прогремит салют. Фейерверк в этом году, судя по документам, опубликованным мэрией, будет только один.

Как и в прошлые годы, День города в Екатеринбурге пройдет «на сухую» – весь день нельзя будет купить алкоголь в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях. В частности, в квадрате Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – Красный – Челюскинцев. Нельзя будет купить спиртное и в Академическом – только до 10 часов утра. Ограничения коснутся магазинов, расположенных на де Геннина от улицы Парина до Шаманова и на Сахарова от Рябинина до Мехренцева.

Центр города, где будут проходить торжества и массовые гуляния, будет, как обычно, перекрыт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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