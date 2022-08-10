В День города в Екатеринбурге прогремит фейерверк только в двух районах

В этом году Екатеринбург не будет запускать фейерверк в трех районах города, как это было год назад. Мэрия организует шоу в центре города, также салют отгремит в Академическом – район организует его сам. На Уралмаше, отметили в мэрии, такое мероприятие не запланировано – по крайней мере, пока.

Добавим, уже известно, что в Академическом хедлайнером праздника станет Клава Кока. В центре Екатеринбурга по заказу горадминистрации будут выступать Олег Митяев и Filatov & Karas. Это стало известно из контракта, который опубликовал ЦК «Урал». Напомним, праздник начнется с церемонии открытия Дня города на площади 1905 года в 10 часов утра. Какие еще запланированы мероприятия в центре, «Новый День» писал ранее.

Екатеринбург, Марина Иванова

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