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Понедельник, 25 апреля 2022, 15:38 мск

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Салюты на День Победы запустят в центре, на Уралмаше и в Академическом

В этом году на 9 Мая праздничные фейерверки в Екатеринбурге вновь будут устраивать на трех площадках. С 22:00 до 22:30 посмотреть на салюты можно будет на Плотинке, в летнем парке «Уралмаш» и в Преображенском парке в Академическом.

Традиция запускать фейерверки сразу с трех площадок появилась в пандемию коронавируса. Тогда это было сделано для того, чтобы разобщить толпу, чтобы люди не собирались все в центре города. Сейчас заболеваемость идет на спад, но от традиции решили не отказываться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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