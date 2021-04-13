В День Победы запускать салют будут в трех районах Екатеринбурга

В этом году в День Победы салют запустят в трех районах Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, это будет центр города, набережная «Динамо», и два парка – летний парк на Уралмаше и Преображенский парк в Академическом. Всего военные дадут 30 залпов, 9 мая также запустят фейерверки.

Военный салют артиллеристы отрепетируют. Первая тренировка пройдет в пятницу, 16 апреля, на полигоне «Свердловский». Расчеты 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года дадут несколько залпов с интервалом в 30 секунд.

Продолжаются в городе и тренировки военной техники. 15, 20 и 22 апреля танки снова пройдут по улицам Вторчермета. Первая репетиция в центре города запланирована на 26 апреля.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.04.21

В двух екатеринбургских ТК откроются пункты вакцинации против Covid-19. / Путин назначил на Среднем Урале новых судей. / 13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»