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Вторник, 13 апреля 2021, 09:46 мск

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В День Победы запускать салют будут в трех районах Екатеринбурга

В этом году в День Победы салют запустят в трех районах Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, это будет центр города, набережная «Динамо», и два парка – летний парк на Уралмаше и Преображенский парк в Академическом. Всего военные дадут 30 залпов, 9 мая также запустят фейерверки.

Военный салют артиллеристы отрепетируют. Первая тренировка пройдет в пятницу, 16 апреля, на полигоне «Свердловский». Расчеты 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года дадут несколько залпов с интервалом в 30 секунд.

Продолжаются в городе и тренировки военной техники. 15, 20 и 22 апреля танки снова пройдут по улицам Вторчермета. Первая репетиция в центре города запланирована на 26 апреля.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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