В центре Екатеринбурга загорелось заброшенное здание

В самом центре Екатеринбурга загорелось заброшенное здание по адресу: проспект Ленина, 77.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, сигнал поступил в 15:53. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что в заброшенном 3-этажном здании горит внутренняя отделка. Площадь уточняется. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара.

Отметим, что здание горит уже не в первый раз. Когда-то здесь располагался химический факультет Лесотехнического института, но давно съехал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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