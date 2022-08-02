Площадь пожара в заброшке на Ленина достигла 300 кв. м (ФОТО)

Площадь пожара в заброшенном здании на проспекте Ленина составила уже 300 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении задействованы 6 единиц спецтехники и 18 пожарных. Для подачи воды на кровлю здания задействована высотная техника.

Напомним, пожар начался в 15:53. Установлено, что в заброшенном 3-этажном здании горит внутренняя отделка. Отметим, что здание горит уже не в первый раз. Когда-то здесь располагался химический факультет Лесотехнического института, но давно съехал, а здание 1930-х годов разрушается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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