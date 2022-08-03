У абитуриентов осталось несколько часов, чтобы подать согласие на зачисление в вузы

Сегодня у абитуриентов Екатеринбурга – один из самых важных дней за всю приемную кампанию. До 18 часов каждый должен подать оригиналы документов и согласие на зачисление в тот вуз, который в итоге выбрал. После этого станет понятно, кто из «пограничной зоны» рейтинга точно не пройдет на бюджет.

Сами приказы о зачислении будут опубликованы только 9 августа, с этого дня абитуриенты, прошедшие отбор, могут считать себя первокурсниками. Но на самом деле это – просто формальности. После окончания приема согласий на зачисление и оригиналов документов в рейтинговых списках, которые публикуются на сайтах вузов, уже можно смотреть: попали ли вы в заветное число бюджетников или нет. Автоматически из рейтинга уйдут те, кто до 18 часов сегодня не принесут документы.

Ранее, 30 июля, в вузах уже прошла «первая волна» зачислений. На бюджет попали те, кто поступает без вступительных испытаний и ЕГЭ (победители олимпиад, абитуриенты по специальным квотам и так далее). Например, в УрФУ такими первоочередниками занято 576 мест из 9300.

Напомним, в этом году по специальной квоте поступают дети участников специальной операции и дети, чьи родители погибли на СВО. Но на Урале таких абитуриентов оказалось мало. Они не заняли выделенные 10% бюджетных мест, вакантные места вернули в основной конкурс.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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