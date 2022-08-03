Власти отложили запуск ковидного госпиталя на Широкой речке

В Екатеринбурге за два года так и не открылся мобильный госпиталь для лечения пациентов с Covid-19. Лечебницу планировалось разместить на площадке Территориального центра медицины катастроф в микрорайоне Широкая речка.

Под медицинский модуль возвели здание, но оно до сих пор стоит пустым. Проблема в отсутствии трансформаторной подстанции, которая появится вместе со вторым корпусом ТЦМК, а строительство этого объекта пока заморожено. «Новый День» задал вопрос свердловскому оперштабу о сроках открытия мобильного госпиталя. Там ответили так: «Медицинский мобильный комплекс имеет статус резервного и создан на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. В пик заболеваемости Covid-19 и период максимальной нагрузки на систему здравоохранения, госпиталь был развернут. Со спадом пандемии необходимость в нем исчезла. И в дальнейшем планировалось действительно перенести госпиталь на базу Территориального центра медицины катастроф. На данный момент строительные работы по объективным причинам приостановлены, однако прорабатываются различные варианты для возможности завершения строительства».

Напомним, изначально инфекционный госпиталь на 50 коек был развернут в павильоне «Екатеринбург Экспо». На его организацию из областного бюджета потратили 190 миллионов рублей. Фактически госпиталь принимал пациентов меньше месяца: с 10 июля по 4 августа, когда в Свердловской области был пик первой волны коронавируса. После этого медицинский модуль было решено перенести на площадку Центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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