Экс-полицейского будут судить за кражу украшений у трупа

В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий и краже.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, бывшему защитнику правопорядка грозит до 6 лет лишения свободы.

Днём 4 августа 2021 года тогда еще сотрудник полиции отправился на улицу Крауля, откуда поступило сообщение об обнаружении трупа в припаркованном автомобиле. На шее умершего полицейский увидел две золотых цепочки и похитил их. Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что при расследовании дела использовался детектор лжи. Из системы МВД обвиняемый был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, еще 3 ноября 2021 года. Два его начальника понесли строгую дисциплинарную ответственность. Один из них – понижен в должности, а второму объявлен строгий выговор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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