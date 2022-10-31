Осужден бывший полицейский, ограбивший покойника

В Екатеринбурге осужден бывший сотрудник полиции, который, приехав на вызов, снял ювелирные украшения с мертвого. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что Николай Миронов получил три года условно с испытательным сроком два года.

Как уже сообщал «Новый День», 4 августа 2021 года тогда еще сотрудник полиции отправился на улицу Крауля, где местные жители обнаружили в припаркованном автомобиле труп. На шее умершего полицейский увидел две золотых цепочки и похитил их. Несмотря на то что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточно доказательств. Похищенные украшения были оценены в 281 тысячу рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что при расследовании дела использовался детектор лжи. Из системы МВД обвиняемый был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, еще 3 ноября 2021 года. Два его начальника понесли строгую дисциплинарную ответственность. Один из них – понижен в должности, а второму объявлен строгий выговор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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