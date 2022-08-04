Назначен новый директор Шарташского лесопарка

Новым директором Шарташского лесопарка стал Сергей Бондарев, который ранее в публичной повестке замечен не был.

Как пишет ЕАН со ссылкой на самого Бондарева, сейчас он знакомится с деталями новой должности, место прошлой работы указывать не стал.

Система «Контр-Фокус» о Сергее Бондареве ничего не знает, передает корреспондент «Нового Дня».

Напомним, предыдущий директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в марте 2022 года перешел на работу в комитет по экологии мэрии Екатеринбурга. Больше всего претензий со стороны общественности в адрес Зиганшина было в период, когда он поддержал проект строительства на берегу Шарташа терм «Баден-Баден». Впоследствии проект не согласовали.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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