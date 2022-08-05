Археологи нашли возле цирка 160 старинных артефактов (ФОТО)

Археологи Музея истории Екатеринбурга нашли возле цирка культурный слой XVIII-XIX вв., в общей сложности там обнаружили 160 артефактов, отражающих историю городского быта.

Как сообщается на странице музея «ВКонтакте», исследования проводились в рамках работ, предваряющих реконструкцию цирка. На земельном участке площадью около 36 тыс. кв. м было заложено пять разведочных шурфов. В трех из них найдены остатки сооружений Екатеринбурга XVIII-XIX вв., в том числе – фрагменты кирпичного здания и деревянного помоста. Обнаружены фрагменты 12 керамических сосудов – горшков, крынок, жаровен, фарфоровой и фаянсовой посуды, аптекарских и парфюмерных сосудов. Также найдены стеклянная чернильница, изделия из металла – гвозди, топор, плошка, фрагменты декорированной накладки. Есть и остеологический материал – 26 фрагментов костей, в основном, со следами рубки и раскалывания, что говорит о том, что это кухонные остатки.

Информация о выявленном объекте археологического наследия передана в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Сейчас идет научная обработка полученных материалов.

«Фактически нам удалось подтвердить то, что ранее было известно из письменных источников и старых планов города. Участок возле Екатеринбургского цирка относится к числу земель, осваивавшихся с момента основания города. Здесь проходила «Уктусская першпективная дорога», ныне – ул. 8 Марта. С 1770-х гг. начинает застраиваться улица Спасская, сейчас – ул. Степана Разина. Непосредственно в районе обследуемого участка, согласно плану Екатеринбурга 1788 г., проходила южная линия фортификаций (земляной вал) Большой Екатеринбургской крепости. К концу XVIII в., чуть поодаль, начинает развиваться Ново-Тихвинская обитель. С севера участка – Хлебная площадь», – рассказал замдиректора музея Игорь Пушкарев.

Он не считает, что сделанное открытие парализует работы по предстоящей реконструкции цирка. «Речь идет лишь об особом режиме использования этих территорий с учетом мероприятий по сохранению выявленного объекта. Сейчас такой проект прорабатывается», – уточнил специалист.

Как уже сообщал «Новый день», в этом году в Екатеринбургском цирке должна начаться капитальная реконструкция с полным техническим перевооружением, которая продлится до конца 2024 года. В общей сложности на нее выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей. В планах – реконструкция всего здания, в том числе усиление несущих конструкций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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