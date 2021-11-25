«Надеемся, что это не будет долгостроем», – в екатеринбургском цирке готовится реконструкция за 2,2 млрд рублей

В 2022 году в Екатеринбургском цирке начнется капитальная реконструкция с полным техническим перевооружением, которая продлится до конца 2024 года. В общей сложности на нее выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей.

Директор департамента по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина рассказала сегодня на пресс-конференции, что сумма выделена немалая, потому что и объем работ большой. В планах – реконструкция всего здания, в том числе усиление несущих конструкций. Уже выбран подрядчик, начались проектные работы.

Директор цирка Тамара Бортникова добавила, что во время реконструкции «ни одно животное и ни один артист не пострадают». Она пояснила, что цирк – это только принимающая площадка: «У нас в штате нет ни животных, ни артистов. ФКП «Росгосцирк» – это сеть цирков в больших городах. Так что когда цирк закрывается, все программы просто проезжают мимо». Точную дату закрытия цирка на ремонт она пока не называет: «Сейчас готовят проектную документацию, пока можем, будем работать. Надеемся, что это не будет долгостроем».

Добавим, что, согласно сайту госзакупок, право реконструировать екатеринбургский цирк получила московская компания ООО «Равелин». Фирма достаточно часто получает государственные подряды на реконструкцию и реставрацию объектов культурного наследия. Например, в Екатеринбурге она проводила реставрацию здания консерватории.

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году фасад Екатеринбургского цирка ремонтировали впервые за все годы существования здания. Но 100 миллионов рублей потратили только на внешний вид: очистили стены, барельефы, отремонтировали кровлю. И то после того, как бывший директор, экс-депутат заксо Анатолий Марчевский, заявил, что там небезопасно и штукатурка отлетает кусками. «Больше двух лет я не смогу продержаться в неотремонтированном здании, мне придется его закрыть», – заявил он осенью 2016 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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