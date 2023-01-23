Екатеринбургский цирк закрылся на два года

Екатеринбургский государственный цирк закрылся на капитальный ремонт. Представлений в нем не будет два ближайших года.

Ранее планировалось, что последнее представление пройдет 15 января, но из-за ажиотажного спроса на билеты цирк проработал на неделю дольше, до 22 января. Судя по сообщениям на странице цирка «ВКонтакте», несмотря на продление срока, попасть на представление смогли далеко не все желающие. Последней программой стало шоу «Клоун», посвященное Юрию Никулину. Кроме артистов цирка, на арене выступали тигры, лошади, собаки и попугаи.

Как уже сообщал «Новый День», в цирке запланирована капитальная реконструкция с полным техническим перевооружением, которая продлится до конца 2024 года. В общей сложности на нее выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей. Директор цирка Тамара Бортникова рассказывала, что во время реконструкции «ни одно животное и ни один артист не пострадают». Она пояснила, что цирк – это только принимающая площадка: «У нас в штате нет ни животных, ни артистов. ФКП «Росгосцирк» – это сеть цирков в больших городах. Так что когда цирк закрывается, все программы просто проезжают мимо».

Добавим, что, согласно сайту госзакупок, право реконструировать екатеринбургский цирк получила московская компания ООО «Равелин».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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