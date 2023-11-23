Цирк временно переедет в «Екатеринбург-Экспо»

Пока здание екатеринбургского цирка закрыто на капитальный ремонт, представления, которые планировались в нем, будут проходить в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Как сообщили в ДИПе, в зимние каникулы в одном из павильонов «Экспо» Росгосцирк представит новогоднее «Шоу воды, огня и света». Ещё несколько цирковых представлений МВЦ планирует принять в 2024 году.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году в цирке началась капитальная реконструкция с полным техническим перевооружением, которая продлится до 2025 года. В общей сложности на нее выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей. Директор цирка Тамара Бортникова рассказывала, что во время реконструкции «ни одно животное и ни один артист не пострадают». Она пояснила, что цирк – это только принимающая площадка, собственных животных и штатных артистов у него нет. Добавим, что, согласно сайту госзакупок, право реконструировать екатеринбургский цирк получила московская компания ООО «Равелин».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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