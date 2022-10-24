Екатеринбургский цирк закроют на реконструкцию в 2023 году

Работы по реконструкции Екатеринбургского цирка начнутся в 2023 году и продлятся два года. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков агентству ТАСС в кулуарах фестиваля «Принцесса цирка» в Саратове. По словам Белякова, цирк в Екатеринбурге является одним из самых больших в России, поэтому на его реконструкцию требуется около 2,2-2,6 миллиарда рублей. В администрации Екатеринбургского цирка «Новому Дню» сообщили, что готовят официальный комментарий о реконструкции здания.

Напомним, конкурс на масштабный ремонт Екатеринбургского цирка выиграла московская компания «Равелин» – причем со второй попытки. Первые торги были оспорены антимонопольной службой после жалобы уральского застройщика «Атомстройкомплекс». Работы по реконструкции предполагали начать в 2022 году, но сроки по неизвестной причине затянулись.

Отметим, что в 2018 году в Екатеринбургском цирке уже проходил ремонт, но тогда обновили только фасад здания. За 100 миллионов рублей подрядчик отремонтировал кровлю и сменил наружную отделку стен на сайдинг.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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