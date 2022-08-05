Бархатный сезон в Сочи: сколько стоит отдохнуть на Черном море в августе

Вариантов отдохнуть на Черном море в августе остается все меньше: несмотря на стоимость, мест в отелях мало. «Новый День» выяснил, сколько стоит такой отдых с перелетом из Екатеринбурга.

По данным сервиса Aviasales, перелет в Сочи из Екатеринбурга в середине августа стоит 10-12 тысяч рублей, с 20-х чисел можно найти варианты вылета за 7,5-8,5 тысячи рублей, это эконом-тариф без багажа. Обратные рейсы стоят существенно дороже: в середине августа из Сочи в Екатеринбург можно улететь прямым бортом за 17,5 тысячи рублей, но таких билетов уже мало. Остальные стоят в районе 20 тысяч на человека. В последние дни августа можно найти варианты за 15 тысяч. Итого: перелет на двоих туда-обратно будет стоить от 45 до 64 тысяч рублей, в зависимости от дат. За багаж придется доплатить отдельно.

Вариантов размещения в Сочи и окрестностях, конечно, много. Но если вы хотите отдохнуть с комфортом, рассматривать стоит отели категории 3-5*. Таких мест их осталось не очень много. Например, 6 ночей в популярном «Сочи-парк отеле» 3* стоят в августе от 68 тысяч на двоих (без питания). За такие же деньги можно подобрать вполне приличную «четверку». Пятизвездочные отели стоят неприлично дорого. Например, 6 ночей в «Гранд Карат Сочи» обойдутся паре в 186 тысяч рублей.

Есть вариант сэкономить, если вы не нацелены именно на морской отдых. Сейчас, в несезон, недорого стоят хорошие отели в Красной Поляне: 4* с завтраками можно забронировать за 20 тысяч рублей.

Пакетные туры в Сочи у российских туроператоров на август стоят от 71 тысячи рублей с перелетом из Екатеринбурга. Но это цена – за проживание в отелях уровня 2*, либо без звезд вообще. Туры в отели 4* стоят от 90 тысяч рублей за неделю без питания либо с завтраком.

Для сравнения: в Турцию из Екатеринбурга в августе можно улететь от 144 тысячи рублей (отель 4* в Кемере, «все включено»), хотя таких предложений крайне мало. В основном – от 180 тысяч рублей на двоих.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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