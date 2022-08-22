Погода и акция кешбэка подогревает интерес уральцев к Сочи на бархатный сезон

В этом году спрос на курорты Краснодарского края на бархатный сезон будет высоким, – говорят эксперты. Причин для этого несколько: синоптики прогнозируют хорошую погоду и теплое море, Ростуризм запускает акцию кешбэка, кроме того, некоторые туристы по субъективным причинам боятся сейчас выезжать за пределы России. Цены на август кусаются, а вот на октябрь есть интересные предложения.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал длительный бархатный сезон в Краснодарсом крае. Море в этом году прогрелось хорошо, и бархатный сезон должен закончиться не раньше первой декады октября. Это может стать еще одним стимулом для туристов, чтобы выбирать Сочи в качестве варианта осеннего отдыха.

«Сочи и Краснодарский край в последние несколько лет стали всесезонными курортами. То, что синоптики прогнозируют бархатный сезон до октября и далее, конечно, может повлиять на спрос. Но, я думаю, и без такого прогноза никаких проблем с загрузкой курортов не было бы, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Цены будут выше, чем в прошлом году, потому что спрос очень высокий. С Турцией я бы сравнивать не стал, потому что в Сочи не так много отелей с системой «все включено», но если брать сопоставимые отели, то российский юг будет дешевле».

Директор сети агентств «Пагнея» Анастасия Ермолаева рассказала, что в пользу Сочи играют и еще несколько факторов.

«Спрос на курорты Краснодарского края есть всегда, вне зависимости от погоды, кешбэка и прочих факторов. Это основной курорт России, где люди отдыхают на море, гуляют. В районе Сочи много дополнительных активностей, парков развлечений. Есть Красная поляна, «Роза Хутор», канатные дороги и прочее. Кроме того, в текущей ситуации многие туристы предпочитают российские курорты из-за субъектиынх представлений о безопасности, – отметила Анатсасия. – С ценами на российский юг ситуация такая же, как и с зарубежными курортами: кто бронирует раньше – тот и выигрывает. На конец августа отдых в Сочи стоит уже очень дорого, а вот на конец сентября, на октябрь есть варианты по привлекательным ценам. Кроме того, с 25 августа начнется акция кешбэка на российский отдых. Если приобрести тур в период до 10 сентября, а отдыхать отправиться в октябре, вам вернется 20% от стоимости тура».

Например, в начале октября 6 ночей на двоих в Сочи будет стоит около 35 тысяч рублей на двоих (перелет, трансфер, проживание), с кешбэком – около 28 тысяч. 10 ночей в санатории с лечением и питанием – от 90 тысяч рублей с перелетом на двоих, с кешбэком – около 72 тысяч. Отдых в отеле 5* в октябре на двоих будет стоить от 109 тысяч рублей (87 тысяч с кешбэком).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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