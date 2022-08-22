Гидрометцентр пообещал россиянам длительный бархатный сезон

Вода в морях и заливах России прогрелась в этом году до высокой температуры, и можно ожидать длительный бархатный сезон. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, обычно бархатный сезон длится до конца сентября, но не в этом году.

«Температура сейчас потрясающая, температура воды на востоке Черного моря – 25-26, а в Сочи и Анапе – 28 градусов», – сообщил метеоролог (цитата по ТАСС), отметив, что это температура экваториальных вод, что в России – редкость.

«В Калининградской области тоже фантастически высокая температура воды – 24 градуса», – продолжил специалист.

Вильфанд добавил, что высокая температура воды является признаком того, что «будет длительный бархатный сезон». «Деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», – пояснил он. По его словам, в этом году бархатный сезон закончится не раньше первой декады октября.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра предупредил москвичей о приходе аномальной жары в столицу на этой неделе. Температура воздуха будет достигать 33 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше климатической нормы, сообщил Вильфанд.

Москва, Наталья Петрова

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