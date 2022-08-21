На Москву надвигается аномальная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москву на следующей неделе придет аномально жаркая погода с температурой воздуха до +33 градусов и без существенных осадков. По словам синоптика, это на 7-8 градусов выше климатической нормы.

Так, в понедельник в столице ожидается до 28-30 градусов тепла, будет небольшая облачность. Но уже во вторник и среду, по словам Вильфанда, прогнозируется 31-33 градуса, облака разойдутся. «Будут опять парящие лучи солнца», – сказал он, передает ТАСС. Аномальную жару принесут воздушные массы с Турции, Малой Азии и с Ближнего Востока.

По словам специалиста, аномальная температура сохранится до конца недели. В пятницу столбики термометров опустятся до 25-29 градусов, что все равно будет выше нормы, отметил он.

Вильфанд добавил, что атмосферное давление также будет выше нормы в течение всей недели на 7-10 мм ртутного столба.

Москва, Наталья Петрова

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