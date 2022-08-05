На 235-летие Екатеринбургской думы потратят более 4 миллионов рублей

Екатеринбургская дума готовится с размахом отметить собственный юбилей. В честь 235-летия ЕГД будет организована выставка в здании мэрии, а в ноябре планируется торжественный банкет на 300 человек. Общие затраты на празднование составят свыше 4,2 миллиона рублей.

Соответствующие заказы были размещены на портале госзакупок. Организация выставки «К 235-летию Екатеринбургской городской думы» обойдется бюджету в 2,9 миллиона рублей. Исполнитель должен изучить публицистические и документальные материалы по истории городской думы в архивах, библиотеках и музеях и на их основе сделать историческую экспозицию. Также в мэрии появится временная выставка работ художника Романа Баянова «Екатеринбург: прошлое и настоящее», и в дополнение будет выпущен цветной буклет.

Празднование юбилея намечено на 23 ноября – день первого заседания Екатеринбургской думы. В центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится торжественный прием, на который пригласят почетных горожан, депутатов бывших созывов и гостей из других городов. Затраты на банкет составят 1,3 миллиона рублей. В эту стоимость входит организация концерта, изготовление документального фильма об истории ЕГД, фуршет. В меню – легкие закуски, десерты, вино, шампанское и безалкогольные напитки.

Подготовку к празднованию юбилея думы курируют вице-спикер Виктор Тестов и руководитель аппарата ЕГД Алексей Ситник. Оперативно получить их комментарии не удалось. Спикер думы Игорь Володин заявил «Новому Дню», что не может прокомментировать затраты на организацию торжеств, так как лично этим не занимается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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