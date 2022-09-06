Екатеринбургская дума осталась без банкета на юбилей

Екатеринбургская дума не смогла найти желающих организовать торжественный прием в честь своего 235-летия. Предполагалось, что 23 ноября в центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится праздничный концерт с фуршетом. Затраты на мероприятие оценивались в 1,3 миллиона рублей. Но на объявленный тендер не поступило ни одной заявки, следует из материалов портала госзакупок.

«Новый конкурс провести уже не успеем. Но оставить почетных граждан Екатеринбурга без праздника в юбилей думы мы не можем. Сейчас рассматривается несколько вариантов решения ситуации. Выход в любом случае будет найден», – прокомментировали «Новому Дню» в аппарате Екатеринбургской думы.

Отметим, что другие праздничные мероприятия к юбилею думы состоятся. Так, 2,9 миллиона рублей будет потрачено на организацию выставки на пятом этаже администрации Екатеринбурга. Победителем тендера стал ООО «Уральский региональный институт музейных проектов». Исполнитель должен изучить публицистические и документальные материалы по истории городской думы в архивах, библиотеках и музеях и на их основе сделать историческую экспозицию. Также в мэрии появится временная выставка работ художника Романа Баянова «Екатеринбург: прошлое и настоящее», и в дополнение будет выпущен цветной буклет.

Кроме того, к 235-летию Екатеринбургской думы будет отснят короткометражный документальный фильм. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Владимир Тен, причем в ходе торгов стоимость работ по созданию фильма снизилась с 760 до 168 тысяч рублей. Но победитель отказался заключать контракт. В аппарате ЕГД пояснили, что предприниматель был из Хабаровска и не смог предоставить обеспечение, необходимое по условиям тендера. Поэтому контракт на съемки фильма будет заключен с участником, занявшим второе место.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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