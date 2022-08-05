Свердловчане жалуются на отсутствие вакцины «Спутник Лайт»

Жители Свердловской области, которые приходят в последние недели на ревакцинацию от коронавируса, жалуются, что в наличии – только вакцина «Спутник V». Однокомпонентного «Спутника Лайт» нет.

Как рассказывают жители Екатеринбурга, толп у прививочных кабинетов нет, но все-таки люди приходят на ревакцинацию. В день врачи принимают десятки человек. Жалоба у людей чаще всего одна: нет вакцины «Спутник Лайт».

«В наличии – только «Спутник V», предлагают даже при ревакцинации ставить оба компонента», – рассказал житель Екатеринбурга Олег, который прививался сегодня.

Напомним, перебои с поставками «Спутника Лайт» в России возникли еще весной 2022 года. Уже тогда в больницах была только двухкомпонентная вакцина. Главный эпидемиолог Екатеринбурга на тот момент подтверждал, что «Лайта» не найти. Однако, по словам Александра Харитонова, это – полный аналог первого компонента «Спутника V». Поэтому у кого подходят сроки ревакцинации, но он не хочет ставить оба компонента, можно поставить только первый. QR-код в таком случае вы не получите, но защищены от вируса будете.

«Новый День» направил в оперштаб по коронавирусу вопрос о поставках «Спутника Лайт», а также о количестве ревакцинаций от коронавируса. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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