Эпидемиолог о вакцинации от Covid-19: «Прививаются до безобразия мало»

В Свердловской области крайне низкими остаются темпы вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В сутки прививки ставят максимум 3 тысячи человек – это в десять раз меньше, чем осенью 2021 года. Главный эпидемиолог региона Александр Харитонов заявил, что стимулировать уральцев не будут, но припугнул: «Если возникнет ситуация как в 2020 году – а она может возникнуть, – мы снова будем сидеть на изоляции».

«Прививаются до безобразия мало. Если в самые хорошие времена прививали более 22-25 тысяч против коронавируса за день, сейчас – не более 3 тысяч человек, это с учетом повторной вакцинации, с учетом первого компонента. Совсем мало первым компонентом прививается, – рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус не стал управляемым. Управляемой инфекцией становятся такие, против которых население вакцинировано на 95%. Поэтому тем, кто прививался год назад, более 6 месяцев назад, надо пройти повторную вакцинацию. А кто не прививался, надо привиться. Заболеваемость может возникнуть в любой момент. Коронавирус всегда найдет для себя почву, чтобы размножаться и развивать болезнь. Почвой может служить непривитый человек».

На вопрос «Нового Дня», будут ли как-то стимулировать уральцев для увеличения темпа вакцинации, Харитонов ответил, что «каждый человек должен отвечать сам за себя и за свое здоровье». «Я иногда оппонентам задаю вопрос: а сколько еще людей должно умереть, чтоб мы поняли, что надо себя защитить от коронавируса? Говорить о стимуляции уже не надо. Просто мы должны осознать: если возникнет ситуация как в 2020 году, – а она может возникнуть, – мы снова будем на изоляции, снова будем лишены многих удовольствий, снова не будем встречаться», – отметил эпидемиолог.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева дополнила, что в регионе по-прежнему действует постановление главного санитарного врача, согласно которому есть категории профессий, для которых вакцинация остается обязательной. Если сотрудник не привит, работодатель вправе его отстранить от работы.

«И еще один из главных аргументов. По нашим расчетам, невакцинированные люди болеют в 15 раз чаще, чем вакцинированные», – добавила Анжелика Пономарева.

Александр Харитонов также подтвердил, что в Свердловской области, как и во всей России, – проблемы с поставками «Спутника Лайт». Но, по его словам, эта вакцина – полный аналог первого компонента «Спутника V». Поэтому у кого подходят сроки ревакцинации, но он не хочет ставить оба компонента, можно поставить только первый. QR-код в таком случае вы не получите, но защищены от вируса будете. Хотя Александр Харитонов советует все-таки ставить оба компонента: «Я на этой неделе пойду ставить уже пятый, а затем – шестой компонент», – добавил он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»