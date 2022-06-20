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Понедельник, 20 июня 2022, 11:38 мск

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Попова: сроки ревакцинации от коронавируса менять пока не планируется

Временные интервалы, в которые необходимо проходить ревакцинацию от коронавируса, менять пока не планируется. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России на сегодняшний день есть возможность привиться от Covid-19 в рекомендуемые сроки – раз в шесть месяцев, передает РИА «Новости». Поэтому интервалы в рекомендациях менять пока не планируется, отметила Попова.

По ее словам, подобное надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Глава Роспотребнадзора отметила, что эта рекомендация касается всех.

Ранее Анна Попова высказалась об осеннем сезоне гриппа, который может быть гораздо более активным. В связи с этим она посоветовала поставить прививки и от этого заболевания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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