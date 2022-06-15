Вакцина от коронавируса в России не производится с ноября

Производство вакцин от коронавируса в России остановлено еще в ноябре прошлого года. Об этом рассказал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, темпы вакцинации упали, а пандемия благополучно закончилась. При этом на складах хранится достаточное количество вакцины – около 100 млн доз, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в начале июня в России начались испытания детской вакцины от коронавируса. По словам главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первые пять участников в возрасте от 9 до 11 лет получили десятую часть от одной дозы вакцины для взрослых. Планируется, что третья фаза исследований завершится к концу 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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