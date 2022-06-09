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Четверг, 9 июня 2022, 17:12 мск

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В России стартовали испытания вакцины от коронавируса на детях

В России начались испытания детской вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, первые пять участников в возрасте от 9 до 11 лет получили десятую часть от одной дозы вакцины для взрослых. В ближайшее время прививку поставят еще 11 детям.

«Сначала препарат вводить будут детям 9-11 лет, а потом уже пойдет более младший возраст – 6-9 лет, – пояснил Гинцбург. – Никаких существенных и аномальных реакций на введение вакцины не было».

Проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием детей было одобрено Минздравом России 24 января. Планируется, что третья фаза исследований завершится к концу 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,