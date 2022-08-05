В Свердловской области почти сто кандидатов в депутаты утратили свой статус

Сегодня вечером в Свердловской области завершается регистрация кандидатов в депутаты на муниципальных выборах. По большинству из них решения окружных избиркомов уже приняты.

Как рассказала на пресс-конференции председатель областного избиркома Елена Клименко, всего в депутаты выдвинулось 2439 кандидатов, из них 2123 уже зарегистрированы. 97 выдвинутых кандидатов утратили свой статус, так как не предоставили документы на регистрацию. Судьба остальных 219 решится сегодня вечером. Точное количество отказов в регистрации будет известно на следующей неделе.

Елена Клименко добавила, что «критичных» округов, то есть таких, где вакантных мандатов больше, чем кандидатов, в области нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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