Под Екатеринбургом горят два торфяника (ФОТО)

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла почти втрое. По данным МЧС на сегодняшнее утро, в регионе действуют шесть пожаров общей площадью свыше 53,25 га. Накануне площадь лесных очагов не превышала 20 га.

В Березовском округе горит лес рядом с поселком Солнечный (9га), еще два пожара зарегистрированы в деревне Большое Седельниково и в поселке Асбест в Сысертском округе (общая площадь 0,75 га). В окрестностях Екатеринбурга загорелись сразу два торфяника по 3,5 га каждый. Очаги находятся в поселках Рудный и Калиновский. Все эти пожары локализованы и не представляют угрозы населенным пунктам, сообщили в региональном управлении МЧС.

Единственный лесной пожар, который пока не удалось взять под контроль, полыхает на севере Свердловской области. Горит лес в 26 километрах от поселка Атымья под Пелымом. Площадь пожара уже составляет 40 га (вчера было 10 га). На месте работают сотрудники МЧС и уральской базы «Авиалесоохраны». Напомним, в ближайшие выходные ожидается жара и смог. С 6 по 9 августа в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

Фото ГУ МЧС

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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