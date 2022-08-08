На Среднем Урале бушуют шесть лесных пожаров

В Свердловской области горят леса. Сейчас, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, действуют шесть лесных пожаров, их общая площадь – 135,05 га. Самый крупный из них – под Пелымом. Пожар не могут потушить с прошлой недели, в пятницу горело порядка 40 га.

Сейчас на месте работают специалисты уральской авиалесоохраны. «Работы ведутся в дыму, в условиях практически нулевой видимости. Участок леса со всех сторон окружают болота, доставить специальную технику невозможно, поэтому все работы по тушению ведутся вручную. Борются с огнем 35 парашютистов-десантников, доставленные в труднодоступный район на вертолете Ми-8», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Кроме этого, есть очаги неподалеку от Березовского, в Шалинском районе, а близ Екатеринбурга горят три участка, их общая площадь 3,55 га. Все эти пять пожаров локализованы. В МЧС также сообщили, что удалось справиться еще с двумя пожарами: в Горноуральском районе и в Каменском городском округе.

В Свердловской области из-за жары объявлена высокая и чрезвычайная пожарная опасность, предупреждение продлили на 9 августа.

Екатеринбург, Марина Иванова

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