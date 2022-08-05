Север Екатеринбургской агломерации оставят без горячей воды на две недели

На Среднеуральской ГРЭС в ближайшие выходные будет остановлен теплофикационный комплекс для ремонта, сообщила пресс-служба «Энел Россия». Это означает, что север Екатеринбургской агломерации, включая Среднеуральск и Верхнюю Пышму, останется без горячей воды. Ремонт продлится с 6 по 20 августа.

«Запланирована частичная замена трубопроводов, устаревшей арматуры, насосов. Кроме того, будет проведена экспертиза промышленной безопасности оборудования, а также взятие проб и анализ воды. Отметим, вода, поступающая из Волчихинского водохранилища и предназначенная для горячего водоснабжения, проходит несколько этапов очистки и достигает питьевого качества», – уточнили в пресс-службе предприятия. Там пояснили, что ремонт необходим для бесперебойной работы оборудования в осенне-зимний период.

Екатеринбург, Елена Сычева

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